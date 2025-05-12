Тернопільські бібліотекарі передали 52 україномовні книги для шкіл Молдови

Бібліотекарі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки долучилися до благодійної ініціативи зі збору україномовної дитячої та підліткової літератури для шкіл з українською мовою навчання в Молдові. Зусиллями бібліотекарів було зібрано 52 україномовних видання відомих українських та зарубіжних авторів, а також атрибутику національної символіки України.

Ця ініціатива спрямована на підтримку українських шкіл у Молдові, де навчаються діти з українських родин. Передача книг та національної символіки сприятиме збереженню української мови та культури серед молодого покоління українців за кордоном.

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека активно бере участь у подібних благодійних заходах, спрямованих на підтримку української культури та освіти як в Україні, так і за її межами. Зокрема, раніше бібліотека організовувала збір україномовних книг для Маріупольської бібліотеки імені Короленка.