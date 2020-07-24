Тернопільських учнів забезпечать якісною питною водою

На заклади освіти Тернопільської міської територіальної громади спрямують триста сімдесят шість тисяч гривень. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

Із вказаної суми майже двісті двадцять тисяч витратять на придбання і встановлення фільтрувальних установок для забезпечення учнів якісною питною водою. Вартість однієї установки – 10474 гривень, а закуплять їх для двадцять однієї школи. Ще двадцять дві тисячі гривень піде на закупівлю фільтрів. Змінні елементи придбають для тих загальноосвітніх закладів, у яких раніше вже встановили фільтрувальні установки – це дванадцять шкіл. На закупівлю шкільних меблів виділили двадцять тисяч гривень. Сто чотирнадцять тисяч гривень, відповідно до прийнятого рішення, спрямують на оплату телекомунікаційних послуг у тридцяти восьми дитячих садочках.