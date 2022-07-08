Тернопільський художник Євген Удін передав картини на аукціон, щоб придбати спорядження добровольцям

Щоб зібрати гроші на спорядження для бійців Добровольчого Українського Корпусу Тернопільщини, художник Євген Удін віддав свої картини на аукціон. Це полотна із серії “Тернопіль – місто, що надихає”. Лоти для аукціону збирають волонтери обласного осередку “Правого сектору”. Євген Удін – один з перших, хто віддав свої роботи.

Дві картини із серії “Тернопіль – місто, що надихає” передав тернопільський художник-графік Євген Удін Добровольчому Українському Корпусу Тернопільщини. Ці полотна планують продати на аукціоні. Художник розповідає, картини написав у минулому столітті.

Картина Євгена Удіна. Фото: Тарас Бурак/Суспільне

“Я малював картину перед грозою. Мені вдалося намалювати хмари грозові, такі тривожні. Мені здається, вона зараз відповідає тому стану Тернополя, який є. Хоча робота зроблена в 1998 році. І друга робота, яка впізнавана для всіх тернополян, то наша Театральна площа. То є фрагмент нашого драмтеатру, цікавий дуже ліхтар 50-х років, якраз тоді все будувалося”, – каже художник-графік.

Театральна площа. Фото: Тарас Бурак/Суспільне

Також Євген Удін передав на аукціон картину учениці, яка зараз перебуває за межами України.

“Студентки третього курсу Галицького коледжу Аліни Юзчишин. Вона зараз з мамою в Німеччині, але скоро повернеться. Я вчив її малювати акварелями і вона зробила цю роботу”, – каже Удін.

Картина Аліни Юзчишин. Фото: Тарас Бурак/Суспільне

Картини, які передав Євген Удін, одні з перших лотів, які вдалося зібрати на аукціон. Про це розповів керівник обласного штабу “Правий сектор” Володимир Мричко. За його словами, за виручені від продажу гроші, закуплять необхідне спорядження для добровольців.

“Створюються аукціони для того, щоб виручити гроші. Люди вже виснажились фінансовою підтримкою. Ми змушені створювати щось на подобі аукціонів, щоб змогли долучити і місцевих підприємців, діаспору. Також будемо долучати до аукціонів онлайн. Думаю, що результат буде хороший”, – каже Мричко.

Євген Удін та Володимир Мричко. Фото: Тарас Бурак/Суспільне

Коли планують провести аукціон Володимир Мричко не повідомив. Зазначив, що це планують зробити невдовзі.

Картини на аукціон. Фото: Тарас Бурак/Суспільне