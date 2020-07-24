Тернопільський РАЦС планують знову перенести

Уже більше як рік у Тернополі реєструють шлюби у новому приміщенні. Наразі РАЦС розташований на масиві «Дружба». Однак через скарги тернополян для «Палацу щастя» готують нове приміщення. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, РАЦС планують перенести у приміщення ПК «Березіль».

Служба РАЦСу – це служба, яка підпорядковується управлінню юстиції при Тернопільській обласній державній адміністрації. Вони не входять до повноважень місцевого самоврядування. Раніше «Палац щастя» був розміщений у центральній частині міста, на майдані Волі. Тепер у цьому приміщенні «Ощадбанк». Сергій Надал розповідає: «Багато років місто сприяло тому, щоб РАЦС розташовувався саме там (на майдані Волі – ред.). Бюджетними коштами, ремонтними роботами, наданням приміщень у пільгову оренду ми компенсовували «Ощадбанку» розташування там РАЦСу. На жаль, кілька років тому керівництво банку прийняло рішення про виїзд РАЦСу. «Ощадбанк» отримав рішення суду, яким, по суті, забрав у громади це приміщення».

Місто пропонувало області розмістити «Палац щастя» у приміщенні обласної телерадіокомпанії, однак тодішня влада облдержадміністрації та облради цю ідею відхилили. Теперішнє приміщення РАЦСу не надто пристосоване до проведення урочистостей. Про це часто пишуть у соціальних мережах тернополяни.

Про те, чи може місто посприяти покращенню умов для проведення весільних церемоній, ми запитали у міського голови Тернополя Сергія Надала. «Ми активно працюємо з новим керівником управління юстиції й у нас є бачення, як цю проблему вирішити. Розглядаємо можливість надання частини ПК «Березіль» для РАГСу. Там уже працюють дизайнери, які мають запропонувати варіанти переоблаштування другого поверху. Думаю, цього року нам вдасться виконати там усі необхідні ремонтні роботи. Якщо буде згода управління юстиції, ми розмістимо «Палац урочистих подій» там», — зазначає міський голова Тернополя Сергій Надал.