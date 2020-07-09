Тернопільський став очищають механічним способом

Впродовж тижня на головній водоймі міста працівники комунального підприємства «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» проводитимуть заходи з очищення дна ставу від водоростей та намулу.

Як повідомив заступник директора комунального підприємства Тарас Дячун, ці заходи проводиться без шкоди для здоров’я жителів міста, адже робітники механічним способом вилучають водорості та намул. Додатково, для насичення водойми киснем, попередження цвітіння і неприємного запаху, на Тернопільському ставі збільшили години роботи аераційного фонтану.

«Причиною утворення плівки на поверхні води, скоріш за все, є скиди промислових та хімічних сполук. Маємо підозри, що скиди надходять з приватних будинків навколишніх сіл. Проте, наразі стверджувати про це рано, – додає Тарас Дячун. – Днями було проведено забір води та намулу для подальшого дослідження на предмет відповідності нормативним показникам, тож очікуємо результатів. І лише після виявлення причини забруднення водойми прийматиметься рішення щодо встановлення винних. Відповідне звернення буде надіслано правоохоронним органам».

Заходи з очищення Тернопільського ставу заплановано провести на трьох локаціях, а саме: поблизу Надставної церкви, поруч з дамбою та біля клубу «RIVERSIDE». Площа очистки складає більше гектара.

Окрім того, 8 липня очистка дна проводилася і на водоймі навколо острівця «Чайка».