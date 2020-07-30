15:34 | 30.07.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопільський став вкрила біла плівка (фотофакт)

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На світлинах тренера з віндсерфінгу Олексія Ніжегородова плесо Тернопільського ставу у білих розводах. Зазвичай спортсмени на тренуванні ширяють далеко від берега та не жаліються на забруднення води.

“Таких нетипових розводів ще не бачили, – розказує Олексій Ніжегородов, – плями з’явились після пару безвітряних днів раптово 28 липня при повному штилі. Плівка була густа, смерділо, але якимось природнім смородом. Наш човен просто зупинився в ній. Цікаво було би дізнатись, що ж це таке було?”

 TeNews

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