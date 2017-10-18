Тернопільський суд продовжив запобіжний захід керівникам “Неlix” Дмитрові Нагуті та Роману Фелику

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області задовольнив клопотання прокуратури Тернопільської області та продовжив дію покладених обов’язків на підозрюваних Дмитра Нагуту та Романа Фелика до 23 год. 3 грудня 2017 року.

Досудовим слідством 38-річний Дмитро Нагута та 28-річний Роман Фелик підозрюються у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України), та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах (ч.2 ст. 209 КК України).

Варто зазначити, що з початку року до правоохоронців звернулися понад півтисячі потерпілих, переважно жителів Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Вінницької областей та Києва. Серед заявників є громадяни Італії, Ізраїлю, Німеччини, Молдови, Казахстану, країн Прибалтики. Загальна сума збитків сягає майже 45 млн. грн.

Відповідно до ухали суду, підозрювані Д. П. Нагута та Р. В. Фелик зобов’язані не покидати місце проживання (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого прокурора або суд про зміну місця проживання; утримуватись між спілкування з потерпілими та свідками у даному провадженні, між собою і з підозрюваним Воронцовим Б.В., а також здати свої закордонні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд чи в’їзд в Україну.