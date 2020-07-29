Тернопільський міський стадіон може приймати матчі УПЛ, фінал Кубка та Суперкубок

Тернопільський міський стадіон може приймати матчі УПЛ, фінал Кубка та Суперкубок
Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ оприлюднила список стадіонів, які станом на 24 липня поточного року відповідають структурним критеріям 1-ї, 2-ї, 3-ї та 4-ї категорій УАФ згідно з положенням про категорії стадіонів Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу.
Згідно зі списком, Тернопільський міський стадіон увійшов до 3-ї категорії УАФ. Головна спортивна арена міста може приймати матчі УПЛ, фінал Кубка та Суперкубок України, а також усі змагання нижчі за рангом.
Пресслужба футбольного клубу “Нива” за матеріалами УАФ