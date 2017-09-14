«Тернопільтеплокомуненерго» можуть розтягнути на шматочки

Тернопільська обласна рада має виробити спільне бачення щодо подальшої роботи КП «Тернопільтеплокомуненерго». Інакше підприємство можуть розтягнути на шматочки.

Річ у тім, що впродовж останніх двох років в обласну раду регулярно звертаються органи місцевого самоврядування з проханням безкоштовно передати їм у власність котельні, які належать комунальному підприємству.

Їх представники заявляють, що знайшли механізм здешевлення послуги теплопостачання і хочуть самостійно займатися подачею тепла у населені пункти. Для цього вони готові залучити інвестора, переобладнати котельню на альтернативні види палива і таким чином зменшити вартість послуги. Більшість цих котелень знаходяться у хорошому стані, відремонтовані за кошти тепловиків. Відтак не потребують великих вкладень. З одного боку логіка міських голів зрозуміла, адже вони опалюють соціальні об’єкти і витрачають на це кошти бюджету. Та буває, що після передачі котелень їх передають у приватну власність, або вартість тепла стає ще вищою.

– Вважаю, що обласна рада має або накласти мораторій на передачу таких котелень, або розглянути можливість продажу комунального підприємства. Бо виходить, що у тепловиків забирають найбільш потужні об’єкти, у які вони вклали кошти, а залишають менш прибуткові та збиткові. Такими темпами підприємство може дійти до банкрутства. Тож треба визначитися, або роздаємо котельні і втрачаємо підприємство, або зберігаємо мережу та інвестуємо в неї, – каже депутат обласної ради Віталій Фидрин.

Якщо підприємство не зменшить ціни на послуги теплопостачання, то міста почнуть самі від’єднуватися від мережі і зводити власні котельні.

– В такому випадку, можливо, варто продати підприємство, поки воно має бодай якусь цінність , – підсумував депутат, – але продаж має відбутися на відкритому аукціоні з дотриманням усіх вимог.

До кінця опалювального сезону рада має виробити спільне бачення і весною вийти зі своїми пропозиціями.