Тернополянка дякує депутатам за те, що не відалли її землю начальнику поліції. Список

одилась в тій хаті, виросла і вона дісталась мені по наслідству від батьків. Мій чоловік є учасником бойових дій АТО і зараз перебуває на службі на Сході. Він ще не одержував ніяких земельних ділянок.

У мене опускаються руки.

Влада і ті хто на стороні пана Гаврилюка! Якщо ви нам не допомагаєте, то хоч не створюйте в житті нових проблем!