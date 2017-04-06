Тернополянка дякує депутатам за те, що не відалли її землю начальнику поліції. Список
Тернополянка Таня Любянецька боронить кусочок землі, якій їй дістався ще від батьків. Виявилось, що на неї зазіхнув начальник міського відділу поліції Тернополя Сергій Гаврилюк. Про свої переживання жінка пише у мережі Фейсбук.
- Від свого імені і від всієї родини безмежно дякую депутату Івану Леонідовичу Сорокаліту за те, що захищає нас та допомагає боронитись від проблеми через оформлення земельної ділянки під вікнами нашого будинку начальнику поліції Тернополя Гаврилюку С.В.
Побільше би в світі таких людей як Іван Леонідович. Я весь день була в міській раді коли була сесія і побачила на свої очі як одні депутати наказували іншим голосувати. Це страшно!
Та нещасна халупка то єдина моя власність. Я родилась в тій хаті, виросла і вона дісталась мені по наслідству від батьків. Мій чоловік є учасником бойових дій АТО і зараз перебуває на службі на Сході. Він ще не одержував ніяких земельних ділянок.
У мене опускаються руки.
Влада і ті хто на стороні пана Гаврилюка! Якщо ви нам не допомагаєте, то хоч не створюйте в житті нових проблем!
Щиро дякую всім тим депутатам, які не проголосували за незаконне рішення на останній сесії:
Баб’юк Марія Петрівна
Балук Любомир Іванович
Бич Павло Дмитрович
Білан Тарас Богданович
Гевко Галина Орестівна
Генсерук Віктор Анатолійович
Грицишин Андрій Антонович
Зелінка Назарій Володимирович
Зінь Іван Федорович
Ібрагімов Михайло Раджепович
Ландяк Петро Дмитрович
Лупак Сергій Михайлович
Ляхович Роман Мар’янович
Навроцький Роман Ярославович
Нитка Олег Богданович
Місько Володимир Володимирович
Паньків Наталія Миколаївна
Прокопів Ліна Анатоліївна
Сиротюк Михайло Мирославович
Смакоуз Юрій Георгійович
Сороколіт Іван Леонідович
Ткаченко Андрій Миколайович
Торожнюк Роман Васильович
Турський Ігор Володимирович
Шкула Андрій Петрович
Штопко Юрій Васильович
Шумада Віктор Володимирович