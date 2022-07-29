Тернополянка заплатила аферистові 7400 гривень, аби вивезти чоловіка закордон
Жителька обласного центру хотіла працевлаштувати чоловіка закордоном, аби він мав змогу покинути територію України. Натомість вона натрапила на афериста, який збагатився за її рахунок.
Потерпіла розповіла, що знайшла в інтернеті оголошення про можливість оформлення документів про працевлаштування, які ніби-то нададуть можливість чоловікам перетинати державний кордон. Написавши «роботодавцю», останній пообіцяв великий заробіток та можливість виїзду. Аферист оцінив свої послуги в 7200 гривень, які тернополянка без роздумів переказала на вказаний пройдисвітом рахунок. Вже згодом жінка зрозуміла, що її ошукали, адже зловмисник не відповідав на телефонні дзвінки, а згодом взагалі вимкнув телефон.
За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 190 «шахрайство» Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправної діяльності.
Правоохоронці наголошують, що є конкретний перелік осіб, які під час дії воєнного стану можуть покидати територію України. Окрім цього аби вберегти себе від збитків та не стати жертвою шахраїв, слід пам’ятати, що шахрайство з працевлаштуванням зазвичай розпочинається з пропозиції отримання великої заробітної плати в іноземній валюті. При цьому не потрібні ні освіта, ні досвід роботи. Натомість пропонується робота вдома. Все закінчується тим, що немає ні грошей, ні роботи.