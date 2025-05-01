Тернополяни можуть вивчати італійську мову на безоплатному онлайн-курсі: деталі

Тернополян запрошують на безоплатний онлайн-курс італійської мови для дорослих. Заняття будуть відбуватися щотижня, а вивчати мову можна «як з нуля», так і вже маючи базові знання. Курс триватиме три місяці.

За словами директорки онлайн-платформи мережі Вікторії Захарової, заняття будуть відбуватися щотижня впродовж трьох місяців. В результаті учасники опанують італійську на початковому рівні.

«Зараз на базі платформі ми безкоштовно викладаємо українську, англійську, польську, німецьку, іспанську та італійську мови. Запит на останню — шалений. Нещодавно мали випуск декількох груп дорослих, тож відкриваємо набір на на нові групи. Разом із досвідченими викладачами харків’яни вивчатимуть мову «з нуля» через інтерактивні заняття та вправи та зможуть ближче познайомитися з італійською культурою та традиціями», — ділиться Вікторія Захарова.

Програма курсу включає інтерактивні заняття, де студенти зможуть вивчити основи граматики, опанувати найбільш вживані лексичні одиниці та розвинути навички мовлення, аби підтримувати діалог італійською мовою. Як зазначають у центрі, йдеться про вивчення мови «з нуля», фактично з абетки. Також можна вивчати мову, вже маючи певні знання — організатори запускають одразу два набори, для А0 та А2.

Для участі в курсі достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. Опісля з усіма зареєстрованими учасниками сконтактують і запросять на перше заняття. Усі випускники курсу отримають сертифікати про навчання, які підтвердять опанування мови на базовому рівні.