Тернополяни обурені: щоб повернути зайві сплачені кошти за газ мусять годинами вистоювати в чергах

Вже кілька днів у Тернополі можна побачити величезні черги біля приміщення дочірнього підприємства “Газпостач” ТОВ “Тернопільміськгаз” на вулиці Коллонтая, 2. Десятки людей прийшли написати заяви, аби повернути сплачені раніше за газ кошти.

Люди, які стоять в чергах справедливо обурені. Їх завчасно не поінформували про зміну отримувача коштів і гроші замість “Нафтогазу”кошти пішли в “Газпостач. Тепер, щоб повернути гроші, потрібно стояти в черзі і пройти бюрократичні процедури.

Натомість онлайн-повернення для людей похилого віку ускладнене.

Детальніше у відеосюжеті “Терену”: