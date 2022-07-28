Тернополяни “свинячать” у підвалах

Після того, як обслуговуючі підприємства вже вкотре здійснюють прибирання підвальних приміщень, мешканці продовжують складувати там свої відходи. Традиційно прибирання підвалів здійснюється восени та навесні, але ще у січні тернопільські управителі розпочали прибирання підвальних приміщень для облаштування у них укриттів. На жаль, не всі мешканці розуміють, чому в умовах війни це робиться особливо ретельно. Нагадаємо, у Тернополі продовжуються роботи із облаштування укриттів. Працівники обслуговуючих підприємств продовжують звільняти підвали від мотлоху. Адже тут мешканці складують не лише великогабаритку та будівельні відходи, але й дрібне сміття: пачки з цигарок, пластикові пляшки та стаканчики, пляшки з-під алкоголю тощо. Часто зустрічаються відходи, які тернополяни просто викидають із свого підвалу, а саме – гнила картопля, зіпсована консервація, залишки від поломаних підвальних стелажів тощо. Бачачи, що комунальники так ретельно прибирають підвали, деякі недобросовісні жителі «підкидають» роботи: здійснюють прибирання у своїх комірчинах і повторно виносять мотлох у загальні коридори з надією, що його заберуть.

Наголошуємо, що вивезення власних відходів – цілковита відповідальність жителів. У разі необхідності ви можете звернутися у своє підприємство по допомогу, однак викидаючи у загальні коридори свої речі, ви наражаєте на небезпеку усіх своїх сусідів.

Наголошуємо, що підвальні приміщення не призначені для складування відходів, а обслуговуючі підприємства не повинні вивозити відходи мекшанців. Безпека жителів – у їхніх руках. Представники обслуговуючих підприємств роблять все залежне від себе, але щоденно моніторити стан підвалів та закликати своїх сусідів підтримувати чистоту та порядок там повинні самі жителі. Прибирання здійснене уже в усіх підвалах багатоповерхівок , що обслуговуються керуючими компаніями, та в окремі доводиться повертатися по декілька разів. У підприємство жителі можуть звертатися, якщо є потреба облаштувати додактові лавки для сидіння, завезти питну воду, облаштувати додактове освітлення тощо.

Також інформуємо, що при необхідності представники обслуговуючих підприємств можуть демонтувати перестінки, які збудовані самими мешканцями. Тернопіль житлово-комунальний нагадує, що у цих приміщеннях має право укритися будь-хто, не лише мешканці того чи іншого будинку, а й люди, яка проходять неподалік під час сигналу повітряної небезпеки.