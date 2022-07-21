Тернополяни замальовують написи “Укриття” на стінах своїх будинків

Днями в Українському Домі відбулася нарада з головами тернопільських ОСББ і управителями багатоквартирних будинків щодо приведення в належний стан укриттів у місті для населення.

«Ми є свідками того, що росія стає ракетним терористом, знищуючи мирне населення та бомбардуючи мирні міста. Сьогодні першочергове завдання зробити максимальну кількість укриттів та переробити діючі приміщення, де це можливо відповідно до норм, під укриття. Мешканці мають бути убезпеченні як в нічний час, так і в денну пору доби. Літня пора також дозволяє проводити ремонти і створювати нові укриття у закладах дошкільної освіти та школах. Будуть нові укриття і в центральній частині міста, – розповідає міський голова Сергій Надал. – На нараді поставлено завдання управителям будинків, зокрема, ЖЕКам та ОСББ, перетворити очистити укриття від сміття та ознакувати захисні споруди. По місту також будуть встановлені дорожні вказівники із зазначенням адрес укриттів».

Деяким тернополянам така ініціатива не сподобалася. Нанесення написів вони вважають протизаконним та конфліктують із працівниками обслуговуючих підприємств, та навіть зафарбовують їх. Так випадки на жаль непоодинокі.

Просимо тернополян поставитися із розумінням до необхідності інформування щодо розміщення укритів. Удень дані приміщення мають бути відкритими, щоб уразі повітряної тривоги туди могли заховатися усі охочі. На ніч двері необхідно закривати, адже під час комендантської години в укриття зможуть потрапити лише дителі тої чи іншої багатоповерхівки, ключі від підвального приміщення якої є у кожного жителя.