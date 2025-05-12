Полум’я забрало життя: подвійна трагедія на Тернопільщині

Протягом доби 12 травня на Тернопільщині сталися дві трагічні пожежі, внаслідок яких загинули двоє чоловіків.

Пожежа в Тернополі

Близько 18:30 у місті Тернопіль на вулиці Замковій спалахнула пожежа у квартирі, що знаходиться на другому поверсі триповерхового житлового будинку. Вогонь охопив площу близько 30 м².

До гасіння було залучено 9 рятувальників та 3 одиниці техніки. Пожежу ліквідували о 18:58.

Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Його особу встановлюють.

Пожежа на Чортківщині

Ще одна трагедія трапилася в ніч на 12 травня у селі Шутроминці Товстенської територіальної громади Чортківського району.

Повідомлення до Служби порятунку надійшло о 03:57. Горів приватний житловий будинок.

Вогонь знищив перекриття, меблі та речі домашнього вжитку на площі 35 м², а також пошкодив покрівлю. Будівля зазнала серйозних руйнувань.

Під час гасіння рятувальники виявили тіло власника будинку, 1972 року народження, без ознак життя.

Пожежу локалізували о 05:03, повністю ліквідували — о 06:13.