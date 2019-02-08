Трійку лідерів в Україні, де практикують сонячні панелі, замикає Тернопільщина

Протягом 2018 року в Україні втричі зросла кількість українців, які встановили на дахах будинків сонячні панелі.

Загалом сонячні панелі встановили на дахах будинків близько 7,5 тисяч сімей. У 2017 році таких сімей було на 4,5 тисяч менше.

Зазначається, що загальна потужність всіх сонячних панелей на дахах складає 160 мегаватів, а загальні інвестиції у домашні електростанції оцінюють на рівні 151 мільйона євро.

Найбільше домашніх сонячних електростанцій встановили у Дніпропетровській області — 882 одиниці. У Київській області їхня кількість складає 838 одиниць. Трійку лідерів замикає Тернопільщина, де 665 домогосподарства встановили сонячні панелі.

Раніше зазначалось, що у 2018 році в Україні встановили втричі більше нових електростанцій, що генерують електрику з відновлювальних джерел.

Нагадаємо, що у Європейському банку реконструкції та розвитку повідомили, що припинили фінансування будівництва сонячних електростанцій в Україні через непрозору систему державної підтримки. Водночас 14 грудня там повідомили, що профінансують будівництво трьох сонячних електростанцій на Миколаївщині на 18 мільйонів євро.

Також повідомлялось, що ЄБРР схвалив 150 мільйонів євро кредиту на будівництво вітроелектростанції на Херсонщині.

Напередодні стало відомо, що в ухваленому Радою законі, який запроваджує нові правила оподаткування посилок, містяться норми, які звільняють від ПДВустаткування для сонячних та вітрових електростанцій.

Джерело: Громадське

Поділіться:











загрузка...