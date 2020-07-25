Триває збір коштів для дитячого онковідділення у Тернопільській лікарні

Друзі, триває збір коштів на придбання медикаментів та витратних матеріалів для дитячого онковідділення, у якому зараз знаходяться на лікуванні семеро дітей. Про йдеться у повідомленні від Міжнародного Благодійного Фонду “Живи”.

постійно закуповуємо медикаменти, які допомагають дитячому організму боротися з шкідливими наслідками хіміотерапії та швидше відновлюватись, а також різноманітні витратні матеріали – системи для інфузій, голки, шприци, перехідники, подовжувачі і т.д, без яких лікування неможливе. Долучайтеся до наших благодійників! Кожна ваша пожертва рятує дитячі життя та допомагає одужувати.

✅Карта Приватбанку – 5169330520463859

Отримувач МБФ “ЖИВИ”

Призначення платежу:

Благодійна допомога.

✅Р/р для юр.осіб і тих, в кого рахунки не в Приватбанку –

IBAN UA303385450000026003300357868

Код ЄДРПОУ 43538969

МБФ “ЖИВИ”

Призначення платежу: благодійна допомога.

✅Для власників карток Монобанк в розділі “Платежі по Україні” потрібно набрати назву фонду МБФ Живи та вказати суму благодійної пожертви.

Для переказів з-за кордону та по Україні –

https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i74354193804