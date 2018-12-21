Цієї неділі у понад восьми десятках громад відбудуться вибори голів і депутатів

Цієї неділі, 23 грудня у понад восьми десятках громад відбудуться вибори голів і депутатів. Щоб зрозуміти процедуру голосування, в ОБСЄ підготували роз’яснювальні матеріали.

За інформацією прес-служби Тернопільської облдержадміністрації, плакат пояснює деталі процедури голосування. Серед них – чи можна голосувати за ID-карткою; чи можна проголосувати, якщо прийшов(ла) на дільницю за 5 хвилин до 20.00; чи заборонено законом фотографувати свій заповнений бюлетень; чи має виборець право винести бюлетень з дільниці та ін.

Підготовлені матеріали мають право використати громадські організації. Для цього вони можуть роздрукувати плакати і поширити їх серед виборців.

Скріншоти деяких роз’яснювальних документів

Джерело: Вільне життя