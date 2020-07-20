У день народження вчителів директор Тернопільської школи оригінально про них розповідає
Цікаву традицію запровадив директор Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” Олександр Остапчук — у день народження вчителів розповідає факти, які їх характеризують.
Приміром, сьогодні день народження у вчительки Ольги Василівни Зотько. Ось що пише про неї директор:
- Сьогодні День народження святкує наша колега Ольга Василівна Зотько. Вітаємо!!! А хто ж така Ольга Василівна?
Людина, що любить свою професію і знає для чого народилася на світ: бути потрібною дітям в школі, в сім’ї, в своїй родині. Ольга Василівна емоційно за все вболіває. Хоч щодня зранку до вечора перебуває в школі, але у вихідні і відпустку дуже любить подорожувати.
На фото, якими красується фейсбук, Ольга Василівна завжди усміхнена, або романтично мрійлива. Аналізуючи місця відпочинку сім’ї Зотько і фото, на яких Ольга Василівна переміщається з місць біля квітів на місця біля води, дерев, споруд стає зрозуміло, що вона головна в сім’ї – бо всі інші її фотографують.
Ольга Василівна вміє вести дискусії, її переконання і доводи хоч і звучать емоційно, однак нікого не ображають. А тембр голосу завжди милозвучністю впливає як на учнів, так і на колег. Слідкує за модою, має вишуканий смак в підборі одягу. Вміє смачно готувати різні страви. Фірмове –баклажани з м’ясом. Якби не стала вчителькою, то, напевно, була б хорошим політиком.