У двох міських лікарнях Тернополя діятимуть наглядові ради

04 листопада виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення про утворення наглядових рад КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» та КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2». Документами також затверджено персональний склад наглядових рад та положення про їхню діяльність.

Створення наглядових рад покликане забезпечити ефективний механізм контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів охорони здоров’я, дотриманням ліцензійних умов, захистом прав пацієнтів та підвищенням якості медичних послуг для мешканців Тернопільської міської територіальної громади.

Одним із завдань наглядових рад також є сприяння реалізації державної політики у сфері безбар’єрності, забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю закладів охорони здоров’я.

Прийняття рішення спрямоване на виконання вимог статті 24 Основ законодавства України про охорону здоров’я та Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 року № 1221.

Персональний склад наглядових рад сформовано за результатами конкурсних відборів та відповідно до наданих узгоджених пропозицій про кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад обох комунальних некомерційних підприємств в галузі охорони здоров’я.