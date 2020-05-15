У Франції зник 21-річний Олександр Кулик з Тернопільщині

У Франції в регіоні ІЛЬ ДЕ ФРАНС пропав 21-річний Олександр Кулик, народжений 7 -го квітня 1999 року в Україні в Тернопільській області. Про зникнення хлопця повідомляє Асоціація “Прогресивні українці в Франції”.

У Франції проживав з батьком в 93400 Sain – Ouen. Ходив з батьком на роботу, коли приїжджав до нього з України. Останній приїзд з України – кінець зими 2020-го. Під час карантину перебував з батьком вдома. Неконфліктний, але перебував в подавленому стані через карантин.

Вийшов в неділю, 10-го травня 2020-го з дому в магазин і не повернувся. Хлопець не зловживав спиртним. Був одягненим в чорну кофту і сірі штани.Високий, худорлявий, світле волосся, голубі очі.

Батько вже подав заяву в поліцію. На даний момент пропавшого не фіксували в лікарнях і моргах Іль де Франсу. В поліції також немає серед затриманих. В Україну не міг податися – перевірено.

Є підозра, що в нього могли бути друзі – молдавани чи румуни, які не дуже позитивно впливали на молодого хлопця зі слів батька. Але інформація не підтверджена, бо батько їх не знав і не знав подробиць, – розповідає Президент асоціації Любов Боднарчук.

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