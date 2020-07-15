01:01 | 16.07.2020
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Новини Тернополя 

У лікарнях Тернопільщини відновлять медичні огляди та лікарсько-консультативні комісії

Irena 0 Views Прокоментуй!

Таке рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 15 липня у Тернопільській облдержадміністрації.

🔸 Під час засідання вирішили заборонити роботу розважальних закладів, закладів громадського харчування і закладів культури після 23-ї та до 7-ї години. Це не стосується кінотеатрів і закладів харчування, які надають послугу доставки чи замовлення їжі на винос.

🔸Окрім цього, Головне управління Нацполіції області, Управління патрульної поліції області, Головне управління Держпродспоживслужби області та Управління Укртрансбезпеки області комісія зобов’язала щодня моніторити виконання протиепідемічних заходів під час карантину в громадському транспорті, закладах громадського харчування та розважальних закладах.

❗️Станом на 15 липня в 2292 жителів області підтвердили діагноз коронавірусної інфекції (2095 випадків – дорослі, 197 – діти). Видужали 1447 осіб. 34 випадки – летальні.

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