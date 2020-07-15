Загалом у лікарнях Тернополя – 43 хворих на COVID-19.

🔹У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 15 липня перебуває 36 хворих на коронавірус. 34 з них – тернополяни. 3 хворих перебувають на кисневій підтримці через маску, 2 – на кисневому концентраторі. 2 людей у лікарні з підозрою на коронавірус.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 15 липня 7 хворих з підтвердженим COVID-19. Стан – середньо-важкий. 6 пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус.

🔹Станом на 10 годину 15 липня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації пацієнтів немає.

ℹ️Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 541 людини. 134 тернополян одужало.

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