У музей на Тернопільщині передали столітні світлини

Столітні світлини із сімейного альбому шумчанки Мельник Лесі Іванівни подарували у Шумський районний краєзнавчий музей.

На світлинах дідусь, уродженець хутора Діброва, що біля Васьковець, Рудзінський Радіон. Світлина виготовлена у 1913 році у фотоательє “Mikado” в Варшаві, що була губернією Російської імперії.

Наш земляк під час служби у війську з трьома друзями (другий зліва на заголовному фото).

Дарчий напис для мами і тата з побажанням здоров’я і скорої зустрічі. Проте, скорої зустрічі не сталося, почалася Перша Світова війна. Рудзінський Радіон потрапляє в полон до австро-угорського війська, про що свідчить наступна світлина (Рудзінський Р. зліва). Листівка адресована у Васьківці брату Миколі з табору військовополонених Шпраценг.