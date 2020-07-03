У поліклініки Тернополя тепер можна зателефонувати на номер мобільного телефону

Для покращення комунікації між пацієнтом та лікарем, що є важливою складовою надання якісної медичної допомоги, та зважаючи на розміщення структурних підрозділів Центру первинної медико – санітарної допомоги у різних частинах міста, 1 липня запрацювала єдина інформаційно – довідкова служба (call-центр) на базі реєстратур, – про це повідомляють у міській раді.

Відтепер пацієнт може зателефонувати за номерами мобільного оператора Київстар, що вказані у таблиці, та швидко і якісно отримати наступну інформацію:

— про графіки роботи та контактні телефони лікарів;

— адреси та час роботи амбулаторій;

— перелік документів, необхідних для укладення декларацій або отримання довідок, особливості проходження профілактичних оглядів;

— графік прийому аналізів у кожній амбулаторії;

— наявність тієї чи іншої вакцини та номери кабінетів, де проводять щеплення;

— перелік аптечних закладів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки»;

— записатися на прийом до свого сімейного лікаря та отримати іншу довідкову інформацію.

Важливим є те, що зателефонувавши за будь-яким із вказаних номерів, пацієнт отримає інформацію не лише про структурний підрозділ, на базі якого працює реєстратура, а й про інші амбулаторії, які входять до складу КНП “ЦПМСД”. Потреби передзвонювати у іншу реєстратуру не виникне.

Зауваження та конструктивні пропозиції щодо роботи call-центру можна надавати за номером тел.: 52-46-50 або за номерами телефонів амбулаторій міста, чи надсилати на електронну пошту tcpmsd@ukr.net.

Реєстратура Адреса Контактні номери операторів Робочий час Амбулаторії №1,2,3 Поліклініка №1, вул. Князя Острозького, 6 067 213 2184 пн.-пт : 8-00 – 19-00 сб : 9-00-13-00 нд: вихідний Амбулаторії №5, Поліклініка №3, вул. Волинська, 40 067 213 2183 пн.-пт : 8-00 – 19-00 сб : 9-00-13-00 нд: вихідний Амбулаторія №8 просп. Ст. Бандери, 72 067 213 2185 пн.-пт : 8-00 – 19-00 сб, нд: вихідний Амбулаторії № 9,11,12,13 Поліклініка №2, вул. Р. Купчинського, 14 067 213 2186 пн.-пт : 8-00 – 19-00 сб : 9-00-13-00 нд: вихідний Амбулаторії № 14,15 вул. Куліша, 7а 067 213 2187 пн.-пт : 8-00 – 19-00