20:42 | 27.07.2020
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Новини Тернополя 

У п’ятницю через усе місто пройдуть випускники: як це буде

Irena 0 Views Прокоментуй!

24 липня на засіданні міського оперативного штабу прийнято рішення про те, що 31 липня у загальноосвітніх навчальних закладах Тернопільської громади відбудеться вручення атестатів та пройде загальноміське свято «Випускник 2020».

Тернопільські випускники, як і минулого року, пройдуть пішою ходою через усе місто, проте з дотриманням карантинних вимог. Вручення атестатів, грамот і нагород відбудеться на центральному стадіоні.

Начальник Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Сергій Осадця назвав умови та вимоги щодо проведення урочистостей:

–      Обов’язкове дотримання маскового режиму;

–      Дотримання дистанції 1,5 м. між учасниками ходи;

–      Кожен заклад повинен визначити відповідальну особу за дотриманням карантинних вимог до 28 липня;

–      Забезпечення дистанції між школами не менше 5 м.;

–      Учасники ходи при собі повинні мати антисептичні засоби тощо.

Як пояснює начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк, надійшло багато  звернень від батьків про надання дозволу на проведення ходи. Ті у свою чергу з розумінням поставилися до всіх вимог і обіцяють дотримуватися їх під час ходи.

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