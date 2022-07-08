У Тенополі поблизу “Острова закоханих” потонув молодий чоловік

7 липня о 22:31 на лінію екстреного виклику «101» надійшло повідомлення, що на Тернопільському ставі поблизу “Острова закоханих” тоне чоловік. На місце події направлено черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону в складі двох відділень та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління.

По прибутті до місця події факт загибелі чоловіка, жителя с. Піщатинці Борсуківської територіальної громади Кременецького району, 1999 року народження, котрий ймовірно у стані алкогольного сп’яніння підсковзнувся та впав у воду, після чого не з’являвся на поверхні.

Станом на 00.05 год 08.07.2022 року пошукові роботи результату не дали та будуть продовжені у світлу пору доби водолазами.