У тернопільській лікарні, незважаючи на ситуацію з COVID-19, провели складну операцію

Незважаючи на складку ситуацію з COVID 19 в Україні, пацієнти з захворюваннями нервової системи та з нейроонкологією продовжують хворіти та потребують якісного лікування, і в деяких випадках, відтермінування не є можливим.

В КНП «Тернопільська міська комунальна лікарні швидкої допомоги» бригадою нейрохірургів продовжує надаватись щоденно сучасна нейрохірургічна допомога пацієнтам з усім спектром патології центральної та периферичної нервової системи, – про це повідомляють у медичному закладі.

Одним з останніх цікавих нейрохірургічних випадків, який вимагає відповідних навичків у поєднанні з сучасним, єдиним в нашому регіоні операційним забезпеченням, є наступний.

У липні 2020 року до лікувального закладу звернулась молода пацієнтка, яка тривалий час постійно відмічала біль в грудній клітці та в грудному відділі хребта, що обмежував рухи та значно підсилювався при фізичному навантаженні. Ще напередодні, лікарем за місцем проживання вона була скерована на рентгенографію органів грудної клітки, де було виявлено об’ємний процес паравертебрально на рівні 4-5 ребер зліва. Далі пацієнтці проводилось комп’ютерна та магнітно-резонансна томографії. Консультована неврологом, онкологом, нейрохірургом з сусідньої області та скерована для проведення оперативного втручання в КНП «ТМКЛШД».

У пацієнтки мала місце невринома (WHO grade I) на рівні Тh4-Th5 зліва. Складністю хірургічного втручання в даній ситуації було інтимне сполучення пухлини з плеврою, висхідним відділом аорти та суміжними спинномозковими нервами, високим ризиком ускладнень. Операція проводилась під нейрохірургічним мікроскопом із застосуванням високошвидкісного мікробора, кавітаційного ультразвукового аспіратора, радіочастотної коагуляції Medtronic, інтраопераційного нервстимулятора. Підхід до пухлини задньобоковий з резекцією частини двох ребер та поперечних відростків. Пухлину видалено субкапсулярно тотально із зберженям спинномозкових нервів. Тривалість операції 4 години. Наступного дня пацієнтку активізовано. Післяопераційний період без ускладнень, в задовільному стані була виписана із стаціонару.

Слід відмітити, що наркозне забезпечення при всіх нейрохірургічних операціях в умовах КНП «ТМКЛШД» проводиться анестезіологами (Гулий В.М., Любунь П.В.) на найвищому рівні із застосуванням нового інгаляційного наркозно-дихального апарату. Злагоджена робота колективу є запорукою успіху.

На фото зліва направо: Гудак Петро Степанович, Бідзіля Павло Васильович, Карпа Іванна Павлівна, Швець Олександр Станіславович.