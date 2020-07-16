У Тернопільській міській лікарні №2 запрацював call-центр
✅ Працюють три номери різних оператоів:
📱(067) 620 20 40 – Київстар;
📱(093) 620 20 40 – Лайф;
📱(099) 620 20 40 – Водафон.
🔷 Call-центр працює у робочі дні з 8:00 до 20:00 год.
🔷 У вихідні дні дзвінок автоматично переадресовується в цілодобове відділення невідкладної медичної допомоги.
Зателефонувавши до call-центру, можна отримати наступну інформацію:
— про графіки роботи та контактні телефони лікарів;
— адреси та час роботи амбулаторій;
— перелік документів, необхідних для укладення декларацій або отримання довідок, особливості проходження профілактичних оглядів;
— графік прийому аналізів у кожній амбулаторії;
— наявність тієї чи іншої вакцини та номери кабінетів, де проводять щеплення;
— перелік аптечних закладів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки»;
— записатися на прийом до свого сімейного лікаря та отримати іншу довідкову інформацію.