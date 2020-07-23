У Тернопільській області не можна послаблювати карантинні обмеження, – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили перелік регіонів України, де ситуація з поширенням коронавірусної хвороби не дозволяє послабити карантинні обмеження.

Згідно з даними МОЗ, послаблювати карантин не можна у:

Волинській області (високий відсоток виявлення захворювання – 17,58% при нормі 11%);

Закарпатській області (висока завантаженість ліжок хворими на COVID-19 – 68,41% при нормі до 50%);

Івано-Франківська область (високий відсоток виявлення захворювання – 13,11% при нормі 11% та висока динаміка поширення хвороби – 54,85% при нормі 10%);

Львівська область (високий відсоток виявлення захворювання – 14,34% при нормі 11% та висока динаміка поширення хвороби – 41,85% при нормі 10%);

Тернопільська область (висока динаміка поширення хвороби – 11,47% при нормі 10%);

Чернігівська область (низький відсоток тестувань – 20,83 при нормі 24 на 100 тисяч населення).

Дані з АР Крим та міста Севастополь відсутні.

Станом на ранок 23 липня в Україні зареєстрували 61 851 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 859 – за останню добу.