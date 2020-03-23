У Тернопільській області підтверджено другий випадок коронавірусу

О 20 год. 10 хв. 23.03.2020 року в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”. Тобто, лабораторно підтверджено другий в Тернопільській області випадок COVID-19.

Пацієнт з Монастириського району. Чоловік у важкому стані, – повідомляють у міській раді.

Нагадаємо, 68-річного чоловіка лише кілька годин тому привезли в Тернопільську міську інфекційну лікарню. Пацієнта доправили з Чорткова, адже там не було можливості підключити його апарту штучного дихання.

Відомо, що чоловік – житель села Ковалівка Монастириського району. Зі слів родичів, йому різко стало зле, почав задихатися. Рідні викликали швидку, яка доправила його до медичного закладу.

Також родичі повідомили, що чоловік контактував зі священиком із Заліщиків, в якого нещодавно виявили коронавірус.