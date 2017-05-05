Новини Тернополя 

У тернопільській школі вже святкують “побєду” (фотофакт)

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То не Київ, не Черкаси, не Суми і навіть не Харків. То – Тернопіль сьогодні. Офіційна назва закладу, в якому з’явилося це “вітання” – Тернопільський навчально-виховний комплекс № 35 Тернопільської міської ради Тернопільської області. Повідомляється, що директором ТНВК є Цімерман Людмила Анатоліївна, пише у мережі Фейсбук Іван Вербицький.

Фотофакт від Тарас Демчишин. За його словами, на скарги ніхто не реагував, усе керівництво закладу вже празднуєт Пабєду.

  •  Я вже ходив до директора, завуча – нікого немає, уже празднуют. Написав в обласне і міське управління освіти, – пише чоловік.

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