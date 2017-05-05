У тернопільській школі вже святкують “побєду” (фотофакт)
То не Київ, не Черкаси, не Суми і навіть не Харків. То – Тернопіль сьогодні. Офіційна назва закладу, в якому з’явилося це “вітання” – Тернопільський навчально-виховний комплекс № 35 Тернопільської міської ради Тернопільської області. Повідомляється, що директором ТНВК є Цімерман Людмила Анатоліївна, пише у мережі Фейсбук Іван Вербицький.
Фотофакт від Тарас Демчишин. За його словами, на скарги ніхто не реагував, усе керівництво закладу вже празднуєт Пабєду.
- Я вже ходив до директора, завуча – нікого немає, уже празднуют. Написав в обласне і міське управління освіти, – пише чоловік.