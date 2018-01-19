У тернопільській спортшколі №1 складали дідухи на швидкість, «ліпили» снігових баб, та вболівали за команду батьків
17 січня в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі №1 м.Тернополя відбулося спортивне свято «Різдвяні усмішки». Участь у змаганнях взяли команди наймолодших хлопчиків і дівчаток спортивних груп відділення плавання. А також… їхні батьки. Боролися за першість у спортзалі та у басейні протяжністю 50 метрів.
Розпочали захід із привітання директора школи Катерини Михайлівни Барабаш.
– Нехай сьогоднішнє свято принесе багато радості. Щоб із цього залу ви вийшли з посмішками, які супроводжуватимуть вас упродовж цілого року, – побажала Катерина Михайлівна присутнім.
Спільно зі спеціальною гостею, ученицею театру народної творчості «Співаночка» Стеллою Сивак, усі присутні виконали колядку «Нова радість стала»
Оскільки тематика змагань – різдвяна, то й назви команд і естафет нагадували про велике зимове свято.
Так, діти складали з колосків дідухи, збирали у кошики «сніжки» та навіть «ліпили» із величезних м`ячів снігових баб.
Змагалися команди «Різдвяна нічка», «Різдвяні колядники», «Різдвяна зірка», «Різдвяні пастушки».
Не мали права відставати від донечок і синочків й їхні батьки. Вони взяли участь у великій естафеті – швидко стрибали сидячи на фітболі, влучно кидали «сніжки» та впевнено пролазили до перемоги чималим тунелем. За що усі й отримали медалі з рук директора КДЮСШ №1 Катерини Михайлівни Барабаш.
По завершенню естафет в спортивному залі, присутні відправилися до великого басейну, де вихованці спортивних груп відділення плавання 2009, 2010 років народження і молодші, пропливали 50 метрів на швидкість . Переможці у вікових категоріях були нагороджені грамотами та медалями. Хто ж не потрапив на п’єдестал першості, отримав пам’ятні медалі за участь.
Результати змагань”Різдвяні усмішки – 2018″ (17.01.2018 р.):
50 м н/с дівчата 2009 р.н.:
І Кохановська Діана
ІІ Майовська Анна
ІІІ Лапичак Яна
50 м н/с дівчата 2010 р.н. і мол.:
І Водарська Наталія
ІІ Тріль Каріна час
ІІІ Масник Софія
50 м н/с хлопці 2009 р.н.:
І Поточняк Олександр
ІІ Денисюк Ігор
ІІІ Дьордяй Олександр
50 м н/с хлопці 2010 р.н. і мол.:
І Богів Юрій
ІІ Ворожбит Максим
ІІІ Лозовський Леонтій
50 м в/с дівчата 2009 р.н.:
І Дахим Неля
ІІ Лучкевич Вікторія
ІІІ Станчак Софія
50 м в/с дівчата 2010 р.н. і мол.:
І Корчинська Вероніка
ІІ Ярощук Злата
ІІІ Мех Тетяна
50 м в/с хлопці 2009 р.н.:
І Одежинський Владислав
ІІ Боднар Артур
ІІІ Микитів Борис
50 м в/с хлопці 2010 р.н. і мол.:
І Олексій Устим
ІІ Ханас Владислав
ІІІ Киричук Віталій