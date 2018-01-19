У тернопільській спортшколі №1 складали дідухи на швидкість, «ліпили» снігових баб, та вболівали за команду батьків

17 січня в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі №1 м.Тернополя відбулося спортивне свято «Різдвяні усмішки». Участь у змаганнях взяли команди наймолодших хлопчиків і дівчаток спортивних груп відділення плавання. А також… їхні батьки. Боролися за першість у спортзалі та у басейні протяжністю 50 метрів.

Розпочали захід із привітання директора школи Катерини Михайлівни Барабаш.

– Нехай сьогоднішнє свято принесе багато радості. Щоб із цього залу ви вийшли з посмішками, які супроводжуватимуть вас упродовж цілого року, – побажала Катерина Михайлівна присутнім.

Спільно зі спеціальною гостею, ученицею театру народної творчості «Співаночка» Стеллою Сивак, усі присутні виконали колядку «Нова радість стала»

Оскільки тематика змагань – різдвяна, то й назви команд і естафет нагадували про велике зимове свято.

Так, діти складали з колосків дідухи, збирали у кошики «сніжки» та навіть «ліпили» із величезних м`ячів снігових баб.

Змагалися команди «Різдвяна нічка», «Різдвяні колядники», «Різдвяна зірка», «Різдвяні пастушки». Не мали права відставати від донечок і синочків й їхні батьки. Вони взяли участь у великій естафеті – швидко стрибали сидячи на фітболі, влучно кидали «сніжки» та впевнено пролазили до перемоги чималим тунелем. За що усі й отримали медалі з рук директора КДЮСШ №1 Катерини Михайлівни Барабаш. По завершенню естафет в спортивному залі, присутні відправилися до великого басейну, де вихованці спортивних груп відділення плавання 2009, 2010 років народження і молодші, пропливали 50 метрів на швидкість . Переможці у вікових категоріях були нагороджені грамотами та медалями. Хто ж не потрапив на п’єдестал першості, отримав пам’ятні медалі за участь. Результати змагань”Різдвяні усмішки – 2018″ (17.01.2018 р.):

50 м н/с дівчата 2009 р.н.:

І Кохановська Діана

ІІ Майовська Анна

ІІІ Лапичак Яна

50 м н/с дівчата 2010 р.н. і мол.:

І Водарська Наталія

ІІ Тріль Каріна час

ІІІ Масник Софія

50 м н/с хлопці 2009 р.н.:

І Поточняк Олександр

ІІ Денисюк Ігор

ІІІ Дьордяй Олександр

50 м н/с хлопці 2010 р.н. і мол.:

І Богів Юрій

ІІ Ворожбит Максим

ІІІ Лозовський Леонтій

50 м в/с дівчата 2009 р.н.:

І Дахим Неля

ІІ Лучкевич Вікторія

ІІІ Станчак Софія

50 м в/с дівчата 2010 р.н. і мол.:

І Корчинська Вероніка

ІІ Ярощук Злата

ІІІ Мех Тетяна

50 м в/с хлопці 2009 р.н.:

І Одежинський Владислав

ІІ Боднар Артур

ІІІ Микитів Борис

50 м в/с хлопці 2010 р.н. і мол.:

І Олексій Устим

ІІ Ханас Владислав

ІІІ Киричук Віталій