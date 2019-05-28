У тернопільській станції юних натуралістів зацвіли дивовижні квіти завдовжки 50 см.

Уже більше 20 років територію Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді прикрашає деревоподібна витка рослина родини Бобові – Гліцинія (від грец. Glicinia – «солодкий»), яка акліматизована у наших умовах. Гліцинія привертає до себе увагу не тільки красою своїх квітів зібраних у суцвіття завдовжки до 50 см., але є і дуже цікавим об’єктом для дослідження юними натуралістами Центру.

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