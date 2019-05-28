Новини Тернополя 

У тернопільській станції юних натуралістів зацвіли дивовижні квіти завдовжки 50 см.

Redaktor 0 View Прокоментуй!

Уже більше 20 років територію Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді прикрашає деревоподібна витка рослина родини Бобові – Гліцинія (від грец. Glicinia – «солодкий»), яка акліматизована у наших умовах. Гліцинія привертає до себе увагу не тільки красою своїх квітів зібраних у суцвіття завдовжки до 50 см., але є і дуже цікавим об’єктом для дослідження юними натуралістами Центру.

/Files/images/IMG-5295aa64dd9c60602198cd4db6fbd47f-V.jpg

/Files/images/IMG-ea2fdcef1b66144ff9ec89d5e41e6d02-V.jpg

загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *