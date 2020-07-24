У Тернопільській військовій частині застрелився чоловік

Про це повідомляють на сторінці 44 окремої артилерійської бригади.

За попередніми даними військовослужбовець Михайло Воронський помер від кульового поранення внаслідок не обережного поводження зі зброєю. На місці події працюють представники військової служби правопорядку та поліції. Командуванням військової частини призначено службове розслідування.

Довідково:

Солдат Михайло Михайлович Воронський, 1966 року народження, уродженець Заліщицького району, Тернопільської області. Проходив службу за контрактом у військовій частині А3215 з лютого 2020 року на посаді водія-електрика в одному з артилерійських підрозділів. Ветеран афганець, активний учасник Революції Гідності, під час служби зарекомендував себе з позитивної сторони.

В останню путь проведуть Михайла Воронського у його рідному селі Добрівляни, що в Заліщицькому районі.