У Тернопільському музеї тимчасово експонують оригінали унікального періодичного видання

На виставці представлені ❗оригінали унікального періодичного видання, друкованого органу Української Військової Організації – часопису «Сурма».

Створений він був у 1927 р., і виходив щомісяця. Видавався часопис за кордоном, спочатку у Німеччині, а пізніше в Чехословаччині та Литві. Наклад видання становив 10 000 примірників. На окуповані українські землі завозився нелегально. Польська поліція жорстоко карала розповсюджувачів «Сурми», упійманих засуджували на кілька років ув’язнення. Та не зважаючи на це населення західноукраїнських земель активно читало «Сурму», передаючи її з рук до рук.

Головним редактором видання був Володимир Мартинець, співредакторами Євген Коновалець, Ріхард Ярий, Омелян Сеник, Сидір Чучман. Виходив часопис до 1934 року.

Примірники представлені на виставці, видані у 1931-1932 роках. Для тимчасового експонування у музеї їх люб’язно надали з приватної колекції. Тернопільський обласний краєзнавчий музей