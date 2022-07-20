У Тернополі адвокати БПД допомогли жінці забрати паї в недобросовісного винаймача

Успішна практика

(Розірвання договору оренди землі у зв’язку із істотним порушенням умов договору)

Пані Ганна є власницею двох земельних ділянок, які ще 2017 році, вона передала в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю строком на 10 років. Однак з 2019 року вона перестала отримувала кошти згідно умов договору оренди. Значна втрата доходів внаслідок невиконання умов договору оренди землі – складна ситуація, що змусила панні Ганну звернутись до Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги. В Центрі їй допомогли написати заяву, для отримання адвоката, який зможе допомогти розірвати договір оренди землі. Для здійснення представлення панні Ганни у даній справі призначили адвоката Скибу Людмилу Сергіївну, яка допомогла скласти позовну заяву й відстояти інтереси клієнтки в суді.

У позовних вимогах позивач просила розірвати договір оренди землі укладений між нею та Товариством з обмеженою відповідальністю, посилаючись на невиконання умов договору, а саме на не оброблення відповідних земельних ділянок та несплату орендної плати за їх використання. На підтвердження цього, подано роздруківку із карткового рахунку позивачки у якій відсутні будь-які відомості про відповідні надходження, а також документи, що підтверджують право власності на земельні ділянки та копії документі що підтверджують факт передачі майна у користування ТОВ. Також з 2019 року, панні Ганна неодноразово зверталась до ТОВ, як орендаря щодо обов’язку здійснення повного розрахунку за договором оренди землі, однак це було безрезультатно.

Згідно цивільно-процесуального законодавства кожна особа має право звернутись до суду за захистом своїх порушених прав, а відповідно ЗУ «Про оренду землі», орендодавець має право вимагати від орендаря своєчасне внесення орендної плати за земельну ділянку, а також може вимагати дострокове розірвання договору у разі невиконання іншою стороною умов договору. Опираючись на відповідні норми законодавства, адвокат склала позовну заяву й направила її до суду.

В результаті, суд, вивчивши усі матеріали справи, прийшов до висновку про необхідність задоволення заявлених позовних вимог. Посилаючись на порушення орендарем ряду статей ЗУ «Про оренду землі» про виконання умов договору, а також на статті Цивільного та Цивільного процесуального кодексу України.

Отже, якщо Ваше право порушене й Ви підпадаєте під категорію осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, звертайтесь за допомогою до системи безоплатної правової допомоги.

Підготувала помічник юриста відділу безоплатної правової допомоги Вікторія ГВЯЗДА