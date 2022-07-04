У Тернополі бійці “Тайфуну” йдуть у суд, щоб припильнувати справедливе рішення для горе-водія

На початку травня, бійці батальйону «Тайфун» затримали і передали поліції водія автомобіля марки Volkswagen Т-5, який був нетверезим. Про це повідомляють у добровольчому батальйоні.

Бійці «Тайфуну» приходили на судові засідання, адже мали непідтверджену інформацію про те, що кермувальник намагається уникнути відповідного покарання. Варто зазначити, що 3-го червня міськрайонний суд прийняв рішення, згідно з яким порушника позбавили права керування транспортними засобами на рік та призначили штраф у розмірі 17000 гривень. Все ж порушник вирішив оскаржити рішення першої інстанції.

Тож, у понеділок, 4-го липня о 14:45 відбудеться засідання апеляційного суду. Бійці сподіваються, що суддя Сарновський В. Я. також прийме справедливе рішення і залишить в силі вердикт суду першої інстанції.

А ми, як і всі минулі рази, знову прийдемо на засідання. Адже розуміємо, що забезпечувати порядок в місті потрібно не лише на патрулюваннях – варто пильнувати за тим, щоб порушники законів та вимог воєнного часу несли справедливе покарання за свої вчинки.