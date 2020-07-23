У Тернополі для пенсіонерів діє кімната фізкультури

В Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) діє кімната фізкультури, де під наглядом медичної сестри з лікувальної фізкультури люди поважного віку мають змогу займатися спортом!

Кімната облаштована велотренажерами та орбітреками, але сьогодні ми зупинимося конкретно на Профілакторі Євмінова – тренажер, що складається з дошки, поперечини і упору, призначений для лікування та профілактики захворювань хребта за спеціально розробленою методикою Євмінова.

Вправи, виконуються у бережному руховому режимі, тому підходять практично для всіх людей, що мають проблеми зі спиною, і навіть для дітей, віком від 8 років.

Дошку Євмінова – застосовують при проблемах зі спиною, для лікування сколіозу, при міжхребцевих грижах, остеохондрозі та ін.

Варто знати, що ефективність лікувальних занять за методикою ЄВМІНОВА залежить від правильності виконання вправ та грамотно підібраної програми. Вправи потрібно виконувати під наглядом досвідченого фахівця.

Ми не спеціалізуємось на лікуванні, а лише програма реабілітації та профілактики!)

Якщо Ви бажаєте покращити стан свого здоров’я, чекаємо Вас за адресою, Лисенка, 8.

Тут Ви зможете скористатися безкоштовною консультацією та пройти сеанси програми!)

Деталі за телефонами: 22-02-62 або 067 53 05 940