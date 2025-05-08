У Тернополі двоє чоловіків підпалили військове авто 

У Тернополі двох чоловіків засудили до 6 і 6,5 років ув’язнення за підпал військового авто на замовлення з Telegram

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок двом місцевим мешканцям, які у вересні 2024 року підпалили військовий автомобіль в обмін на грошову винагороду від невідомого замовника з месенджера Telegram. За рішенням суду, одного з обвинувачених засуджено до 6 років, іншого — до 6,5 років позбавлення волі.

Як повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, обидва чоловіки діяли за попередньою змовою. Вони отримали пропозицію від користувача з нікнеймом «Поддержка» здійснити підпал військового транспортного засобу в обмін на 2500 доларів США.

16 вересня зловмисники обрали автівку, пофарбовану в зелений колір, на вулиці Слівенській у Тернополі. Вони сфотографували авто та надіслали знімки замовнику. Наступного вечора чоловіки облили капот і лобове скло сумішшю бензину з маслом і підпалили машину. Вогонь пошкодив і сусідній автомобіль.

Загальна сума завданих збитків склала понад 600 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали паліїв, коли один із них повернувся на місце злочину, щоб перезняти відео підпалу — перше не задовольнило “куратора”. Чоловіки визнали вину та розкаялися. На час судового розгляду перебували під вартою.

Досудове розслідування у справі проводило Управління СБУ в Тернопільській області. Рішення суду поки не набрало законної сили.