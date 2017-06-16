У Тернополі директор школи у підлеглих вимагав гроші за туалет?

Директор школи №28 Вавринів Л.А. заставляє працівників школи здавати по 200 грн. на ремонт туалету. Про це йдеться на сайті міської ради в рубриці “Питання-відповіді”. Хіба міська рада не профінансувала цей заклад? Чи можливо потрібно примінити Кримінальний кодекс України Статтю 364.Зловживання службовим становищем – пов’язаних з посадою. Прошу розібратися в даній ситуації, – просять працівники даного закладу.

У тернопільській міській раді ця інформація була ретельно перевірена та свого підтвердження не знайшла, – йдеться у відповіді.

Зокрема встановлено, що вчительським колективом даного навчального закладу було прийнято рішення щодо проведення косметичного ремонту у кімнатах гігієни вчителів за рахунок власних коштів педагогів, оскільки відповідне бюджетне фінансування відсутнє, а кімнати гігієни впродовж багатьох останніх років перебувають у незадовільному стані. Зазначене рішення було прийнято колегіально вчительським колективом з їх власної ініціативи, без жодного примусу та втручання адміністрації школи. Директор навчального закладу жодних вказівок, побажань чи будь-яких інших висловлювань з приводу збору вказаних коштів не давала та збір будь-яких коштів не здійснювала.