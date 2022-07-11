У Тернополі мажори перекрили дорогу рятувальній службі

Сьогодні вкотре було заблоковано виїзд з пожежно-рятувального підрозділу, розташованого на Східному масиві Тернополя. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.0

Сталось це «стараннями» окремих водіїв, котрі порушуючи правила дорожнього руху обрали місцем паркування майданчик перед ворітьми, котрі призначені для виїзду спецтранспорту. Винуватці події поводились зухвало та на зауваження рятувальників не реагували.