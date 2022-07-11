У Тернополі на базі ЗОШ №25 створять академічний ліцей

На позачерговому засіданні 16-ї сесії міської ради депутатами прийнято рішення про реорганізацію шляхом злиття Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 та Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю у Тернопільський академічний ліцей «Генезис».

Таке рішення прийнято враховуючи рішення постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, з метою створення оптимальної освітньої мережі, необхідних умов для надання учням якісної освіти, забезпечення доступності та якості освіти, урізноманітнення варіантів освітніх послуг.

Відповідно до чинного законодавства, комісіям після закінчення процедури реорганізації подати органу, що здійснює державну реєстрацію, документи, необхідні для проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб в результаті їх реорганізації шляхом злиття.

До слова, щодо завершення будівництва ЗОШ №25, то, як зазначають в управлінні освіти і науки, вже готова проектно-кошторисна документація на її будівництво, проведено тендер на виконання робіт.