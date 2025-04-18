У Тернополі на Великодні свята збільшать кількість одиниць громадського транспорту до міських кладовищ

З метою створення сприятливих умов для мешканців Тернопільської громади щодо відвідування та впорядкування могил рідних і близьких, на період Великодніх свят буде збільшено кількість рейсів громадського транспорту до міських кладовищ.

Відтак, громадський транспорт курсуватиме до кладовищ за таким розкладом:

Кладовище на вул. Микулинецькій:

20 та 27 квітня передбачено роботу транспорту на тролейбусному маршруті №8 та автобусних маршрутах №№ 5, 5А, 8, 18, 31 в кількості, відповідно до розкладів руху на робочі дні.

Кладовище (с. Підгороднє):

в робочі дні з 10 квітня по 18 квітня, з 10.00 год – 19.00 год, виконання рейсів до міського кладовища в с. Підгороднє автобусами маршрутів №11 – 3 од. (випуски 1, 3, 5), №27- 3 од. (випуски 2, 4, 6);

у вихідні дні 12, 13 та 19 квітня, з 10.00 год – 19.00 год виконання рейсів до міського кладовища в с. Підгороднє автобусами маршрутів №11 – 3 од. (випуски 1, 2, 3), №27- 2 од. (випуски 2, 4);

20, 21, 22 та 27 квітня виконання усіх рейсів автобусами маршрутів №11, № 27 до міського кладовища в с. Підгороднє, згідно розкладів руху на робочий день;

виконання рейсів автобусами маршруту №1А до міського кладовища в с. Підгороднє, відповідно до затвердженого розкладу руху.

Кладовище (Львівське шосе):

20, 21, 22 та 27 квітня передбачено роботу двох автобусів маршруту №32 відповідно до затвердженого розкладу руху.