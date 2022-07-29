У Тернополі облаштували додаткові сховища (карта)

Ще 30 місць для укриття від авіаударів облаштували в Тернополі.



Укриття поділені на чотири категорії за кольорами:



Синій – найпростіші захисні споруди житлового фонду міста, сховища та протирадіаційні укриття.

Жовтий – захисні споруди у закладах торгівлі та харчування. Приміщення можна використовувати як укриття під час повітряних тривог у робочі години – з 10 по 22:00.

Зелений – найпростіші укриття у закладах дошкільної освіти. Вони призначені виключно для персоналу та вихованців закладу дошкільної освіти.

Червоний – захисні споруди у медзакладах. Ними можу користуватися лише персонал і хворі, які перебувають в лікарнях.

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