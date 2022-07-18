У Тернополі облаштували квітники в кольорах прапорів ЄС, США, Польщі та Великобританії

Комунальні служби Тернополя продовжують оформлювати паркові зони, вулиці та прибудинкові території клумбами-квітниками, – повідомляють у міській раді.

На вул. Євгена Коновальця цими днями з’явилися нова ландшафтна композиція, на якій квіти висадженні у кольорах прапорів Європейського Союзу, країн США, Польщі та Великобританії, а поруч майорять їхні стяги. Адже саме ці країни чи не найбільше допомагають Україні у війні.

Як розповідає начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою так екології Олег Соколовський, ідея створення патріотичних клумб у місті виникла з ініціативи тернополян та внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місті. Зокрема, такі патріотичні квітники є на масиві Дружба, при вході у парк Сопільче, на просп. Степана Бандера.

До слова, у місті вже облаштовано близько 30-ти клумб-квітників, більшість з яких висаджено у паркових зонах нашого міста.