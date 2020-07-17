У Тернополі оголосили конкурс на посаду директора школи

Тернопільська міська рада оголосила конкурс на заміщення посади директора Тернопільської класичної гімназії. Місце знаходження закладу: м. Тернопіль, вулиця Вербицького, 3.

Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи в управління освіти і науки Тернопільської міської ради (м. Тернопіль, бульвар Шевченка,1, каб. 23). Довідки за телефоном: 52-57-02; 52-56-94.

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