У Тернополі п’яний водій влаштував масштабну ДТП

Сьогодні на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода без потерпілих за участі чотирьох транспортних засобів.



Патрульні з’ясували, що водій вантажного автомобіля ГАЗ був неуважним та зіткнувся з автомобілем Toyota. Внаслідок удару пошкоджено ще дві автівки: BMW та Ford.



Під час спілкування з водієм вантажівки інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов відповідний огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,80 проміле.

Тож патрульні склали на порушника відповідні адміністративні матеріали та відсторонили його від керування транспортним засобом.

Вкотре наголошуємо: не сідайте за кермо в стані алкогольного сп’яніння! Алкоголь знижує швидкість реакції та концентрацію уваги, що збільшує ризик аварій.

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