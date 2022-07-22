14:30 | 22.07.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі перекриють проїзд через один з мостів

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У Тернополі тривають роботи з відновлення підходів автомобільного моста через р. Серет на вул. Андрея Шептицького. Сьогодні, 22 липня, близько 13:00 год. підрядна організація проводитиме тут роботи з влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття.

У зв’язку з цим заїзд на пров. Цегельний буде перекрито, однак водії зможуть використовувати для проїзду дорогу з вул. Миколи Карпенка від ресторану «День і ніч».

Важливо! З 20:00 год. проїзд буде повністю перекрито через автомобільний міст на вул. Андрея Шептицького.

Просимо водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.

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